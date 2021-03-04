Экономика

Названы самые популярные подарки в Псковской области к 8 Марта

МТС Банк проанализировал траты жителей Псковской области накануне Международного женского дня. Анализ собственных данных за март прошлого года показал, что проводить этот день жители региона предпочитают в театрах и кинотеатрах, а самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и сувениры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

МТС Банк предположил, какие приятные сюрпризы могут получить представительницы прекрасного пола на 8 марта, исходя из данных прошлого года.

На 8 марта наибольшей популярностью пользуются походы в театры и кинотеатры – количество покупок билетов здесь в 2,5 раза и в 2,2 раза больше, чем в среднем в марте. Также значительно увеличивается количество транзакций в категории путешествия: авиабилеты покупают на 42% чаще, железнодорожные билеты – на 36%, а отели бронируют на 30% чаще. Длинные выходные – хороший повод для мини-отпуска и смены обстановки.

Активно посещают жители области на 8 марта рестораны – рост транзакций на 23% по сравнению со средними показателями марта.

Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 32% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%.

Лучшие подарки девушкам – цветы и бриллианты

Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

Традиционно на 8 марта мужчины дарят женщинам цветы – они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 8,8 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 4,2 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувениры – в 2,6 раза.

Самые популярные подарки на 8 марта Топ 10 категорий по приросту транзакций Прирост Средний чек, руб. 1 Цветы в 8,8 раза 880 2 Ювелирные украшения в 4,2 раза 4540 3 Сувениры в 2,6 раза 600 4 Лотерейные билеты 83% 560 5 Смартфоны и аксессуары 58% 2770 6 Косметика 48% 790 7 Электроника 47% 2320 8 Одежда 40% 1490 9 Спорттовары 39% 2110 10 Книги 37% 880

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Псковской области. Учитывались платежные операции в марте прошлого года.