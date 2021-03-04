Названы самые популярные подарки в Псковской области к 8 Марта

МТС Банк проанализировал траты жителей Псковской области накануне Международного женского дня. Анализ собственных данных за март прошлого года показал, что проводить этот день жители региона предпочитают в театрах и кинотеатрах, а самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и сувениры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
МТС Банк предположил, какие приятные сюрпризы могут получить представительницы прекрасного пола на 8 марта, исходя из данных прошлого года.
На 8 марта наибольшей популярностью пользуются походы в театры и кинотеатры – количество покупок билетов здесь в 2,5 раза и в 2,2 раза больше, чем в среднем в марте. Также значительно увеличивается количество транзакций в категории путешествия: авиабилеты покупают на 42% чаще, железнодорожные билеты – на 36%, а отели бронируют на 30% чаще. Длинные выходные – хороший повод для мини-отпуска и смены обстановки.
Активно посещают жители области на 8 марта рестораны – рост транзакций на 23% по сравнению со средними показателями марта.
Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 32% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%.
Лучшие подарки девушкам – цветы и бриллианты
Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями этого месяца.
Традиционно на 8 марта мужчины дарят женщинам цветы – они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 8,8 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 4,2 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувениры – в 2,6 раза.
|
Самые популярные подарки на 8 марта
|
|
Топ 10 категорий по приросту транзакций
|
Прирост
|
Средний чек, руб.
|
|
1
|
Цветы
|
в 8,8 раза
|
880
|
2
|
Ювелирные украшения
|
в 4,2 раза
|
4540
|
3
|
Сувениры
|
в 2,6 раза
|
600
|
4
|
Лотерейные билеты
|
83%
|
560
|
5
|
Смартфоны и аксессуары
|
58%
|
2770
|
6
|
Косметика
|
48%
|
790
|
7
|
Электроника
|
47%
|
2320
|
8
|
Одежда
|
40%
|
1490
|
9
|
Спорттовары
|
39%
|
2110
|
10
|
Книги
|
37%
|
880
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Псковской области. Учитывались платежные операции в марте прошлого года.