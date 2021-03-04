Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с гендиректором компании «Сибирский гостинец»

Предлагаем вашему вниманию видетрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - генеральный директор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас.

Компания «Сибирский гостинец», основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016-м пришла в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». Предприятие является действующим, там уже производят продукты, полученные методом сублимационной сушки.

В рамках эфира радиослушатели узнают, на какой стадии находится реализация этого инвестпроекта, насколько повлиял на работу резидента псковской особой экономической зоны пресловутый коронавирус, были ли перебои с поставками и срывы контрактов.

Возникают ли у инвестора проблемы с финансированием? Хватает ли ему господдержки? Как он оценивает работу управляющей компании ОЭЗ «Моглино» и почему «Сибирскому гостинцу» приходится с ней судиться? Ждут ли инвесторы отдачи от недавнего визита в особую экономическую зону премьер-министра Михаила Мишустина? Подробнее об этом и многом другом — сегодня в эфире.

Звоните в студию по телефону 56-73-72 и задавайте свои вопросы Дмитрию Ходасу.