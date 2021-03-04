Экономика

Гендиректор «Сибирского гостинца» заявил об улучшении финансового положения компании

Финансовое положение компании «Сибирский гостинец» - действующего резидента особой экономической зоны «Моглино» - улучшилось. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Ходас в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 марта.

«Финансовое положение улучшилось, - отметил он. - Компания более-менее стабильна, несмотря на коронавирус. Безусловно, проблемы существуют. Мы их решаем». Дмитрий Ходас подчеркнул, что предприятие находит финансовые средства, чтобы реализовать проект второй очереди.

«Инвестировано порядка 400 млн рублей», - сказал гость эфира. Он добавил, что с комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обсуждается вопрос по заключению второго инвестиционного соглашения.