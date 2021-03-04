Экономика

Гендиректор «Сибирского гостинца»: Любой бизнес - это цветы через асфальт

Генеральный директор компании «Сибирский гостинец» (действующей резидент особой экономической зоны «Моглино») Дмитрий Ходас в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 9 марта сравнил бизнес с ростом цветов через асфальт.

«Любой бизнес - это как цветы через асфальт, - сравнил он. - Вот, если ваша кофейня на углу, извините, без привязки к личностям, никому не нужна была и до коронавируса, сейчас вы считаете, что вам должны помочь? Когда вы создаете бизнес, вы должны четко оценивать риски. Вы работаете в том сегменте, где цветы через асфальт».

Дмитрий Ходас отметил, что в период распространения коронавируса многим компаниям «крайне нелегко». «И у нас не все гладко было. Но государство в этом не виновато. Оно насколько могло, настолько и помогло», - заметил он.

Гость эфира напомнил, что бюджет государства не резиновый. «Мы должны понимать, что есть еще и другие траты. У нас появились серьезные траты на медицину и так далее. Нужно соблюсти баланс, мы не можем проесть все сегодня. А завтра что будет? А завтра третья, четвертая волна», - сказал он.