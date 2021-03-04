Экономика

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальной продукции

Птицефабрики могут отказаться от производства премиальных товаров, например, отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции - тушки бройлера и столового яйца С2, то есть максимально бюджетных товаров, рассказала гендиректор организации Галина Бобылева.

Такой подход позволит учесть интересы двух сторон - производителей и покупателей, уверены в Росптицесоюзе. Фабрики смогут сократить затраты на изготовление, а потребители получить товар по приемлемой и стабильной цене, пишет газета «Известия».

«Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить свои затраты на производство. В первую очередь, на переработку. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью. Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление - это в том числе грудинка и бедрышки», - подчеркнула Галина Бобылева.

Ассортиментная политика производителей является исключительно прерогативой бизнеса и определяется рыночными законами спроса и предложения, отметили в пресс-службе Минсельхоза.