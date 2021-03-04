Экономика

Аналитики предрекают рост российского рынка акций

Российский рынок акций ожидает рост и обновление исторических максимумов в ближайшем времени. Поддержку биржевым индексам наряду с восстановлением экономик, а также дорогой нефтью окажет и сезон дивидендных выплат в России.

Многие эмитенты показали неплохие результаты по итогам кризисного года, отметила руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. По мнению финансиста, есть возможность обновления исторических максимумов. В текущем дивидендном сезоне рынок может предложить вполне достойную доходность: 5,5% в сравнении с 6,5% в прошлом году, пишет газета «Известия».

Главными факторами роста станут начало дивидендного сезона и среднесрочный рост доходов российских компаний практически всех секторов экономики, уверен начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин.

«Большинство из опубликованных отчетов крупными российскими компаниями были позитивными. По итогам года заметный рост финансовых показателей наблюдается у металлургов, золотодобытчиков», - рассказал эксперт.

При отсутствии новых внешних шоков, в среднесрочной перспективе нацвалюта будет колебаться в диапазоне 72,5–75 рублей за доллар США и 88,5–91,5 рублей за евро.