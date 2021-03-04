Экономика

Россельхознадзор выявил в Великих Луках предприятие-фантом

Россельхознадзор с помощью ФГИС «Меркурий» выявил предприятие-фантом, незаконно указавшее в качестве адреса производства Великолукский молочный комбинат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты проанализировали деятельность предприятия «Рито», заявленного по адресу осуществления производственной деятельности ОАО «Великолукский молочный комбинат». Мониторинговая группа установила, что за 2020 год и с начала 2021 года должностное лицо этой компании оформило 25 исходящих электронных ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию.

По данным системы «Меркурий», 75,5 тонн сыра и масла были отправлены с площадки, расположенной в Великих Луках, на склад в Псков для последующей реализации. 72,5 тонны молочной продукции было направлено со склада компании индивидуальным предпринимателям и организациям в Московскую, Новосибирскую. Воронежскую и Калужскую области, республику Башкортостан, Краснодарский край и город Санкт-Петербург.

Великолукский молочный комбинат опроверг аренду производственной площадки компанией «Рито». Россельхознадзор раскрыл мошеннические схемы по реализации потенциально небезопасной молочной продукции и разорвал связь площадок компании «Рито» с ОАО «Великолукский молочный комбинат». Информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные и налоговые органы для принятия мер.