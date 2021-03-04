Экономика

У псковских предпринимателей осталось три недели, чтобы отчитаться перед налоговой

Три недели остается у предпринимателей, чтобы представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговую службу в срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления налоговой службы Псковской области.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Таким образом, срок представления годовой бухгалтерской отчетности в этом году – не позднее 31 марта.

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает о том, что начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год все экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять экземпляр отчетности исключительно в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

«Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год на бумажном носителе является основанием для отказа в ее приеме налоговым органом», отметили в ведомстве.

От представления годовой бухгалтерской отчетности освобождаются:

организации бюджетной сферы;

Центральный банк Российской Федерации;

религиозные организации;

организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации;

организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организации в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2020 № 35.

С бухгалтерской отчетностью экономических субъектов, а также аудиторскими заключениями о ней можно ознакомиться в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), размещенном в открытом доступе на сайте ФНС России.

В ресурсе содержится бухгалтерская отчетность, начиная с отчетности за 2019 год. В получении информации о бухгалтерской (финансовой) отчетности поможет система поиска организации (по ИНН, ОГРН, адресу или названию). Кроме того, там реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России.