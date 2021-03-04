У псковских предпринимателей осталось три недели, чтобы отчитаться перед налоговой

Три недели остается у предпринимателей, чтобы представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговую службу в срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления налоговой службы Псковской области.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее 3 месяцев после окончания отчетного года. Таким образом, срок представления годовой бухгалтерской отчетности в этом году – не позднее 31 марта.
Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает о том, что начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошлый год все экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять экземпляр отчетности исключительно в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
«Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год на бумажном носителе является основанием для отказа в ее приеме налоговым органом», отметили в ведомстве.
От представления годовой бухгалтерской отчетности освобождаются:
С бухгалтерской отчетностью экономических субъектов, а также аудиторскими заключениями о ней можно ознакомиться в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), размещенном в открытом доступе на сайте ФНС России.
В ресурсе содержится бухгалтерская отчетность, начиная с отчетности за 2019 год. В получении информации о бухгалтерской (финансовой) отчетности поможет система поиска организации (по ИНН, ОГРН, адресу или названию). Кроме того, там реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России.