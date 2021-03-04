Экономика

В Псковстате отметили рост цен на продукты к Масленице

Рост цен отмечается почти на все масленичные продукты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Средние потребительские цены и их изменение по Псковской области на продукты, которые используются для выпечки блинов, а также с которыми подают блины, на начало масленичной недели текущего и прошлого года изменились следующим образом:

За период с 25 февраля прошлого года по 9 марта текущего года из продуктов для приготовления блинов значительно выросли цены на сахар-песок (на 74,4%), куриные яйца (на 36,9%), подсолнечное масло (на 24,5%).

Из продуктов, используемых для начинок к блинам, отмечен значительный рост цен на охлажденную и мороженую куру (на 20,2%), яблоки (на 18,8%), белокочанную капусту (на 18,6%), свинину, кроме бескостного мяса (на 15,1%), говядину, кроме бескостного мяса (на 11,6%).