Экономика

Псковская промышленность показала в 2020 году результаты выше среднероссийских

Несмотря на непростой год для экономики региона и страны в целом, промышленность Псковской области смогла не только выстоять, но и показать достойные результаты. Так индекс промышленного производства региона составил 98,9% к 2019 году, при среднем показателе по России - 97,1%. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева.

Индекс обрабатывающих производств Псковской области составил 99,6 % к 2019 году, по этому показателю регион занял 5 место в Северо-Западном федеральном округе.

Всего за прошлый год предприятиями региона было отгружено товаров собственного производства по ОКВЭД «Обрабатывающие производства» - 119,88 млрд рублей (108,3%).

«Такие результаты стали возможны, в том числе, благодаря федеральной поддержке. За 2020-ый год Минпромторг России оказал поддержку предприятиям Псковской области на сумму 375,4 млн рублей. Фонд развития промышленности выдал 2 предприятиям займы на сумму 998 млн рублей на реализацию новых проектов», - отметил Андрей Михеев.

Напомним, что в 2021 году в Псковской области будут реализованы мероприятия региональной программы поддержки промышленности, которая прошла конкурсный отбор Минпромторга России. Регион получит порядка 46 млн рублей, большая часть средств пойдет на докапитализацию областного фонда развития промышленности, часть средств - на субсидирование затрат промышленных предприятий, связанных с модернизацией своих производств.