Экономика

Псковстат назвал среднемесячную зарплату в организациях Пскова

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Пскове за январь-ноябрь 2020 года составила 37 714,3 рубля*. Это следует из статистических данных Псковстата, характеризующих состояние и динамику развития экономической и иных сфер жизнедеятельности областного центра, опубликованных на портале городской администрации.

Среднесписочная численность работников организаций составила 52 989 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных в Пскове на конец года составила 1778 человек.

* По организациям (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек, и в течение двух предыдущих лет годовой оборот организации не превышает 800 млн рублей).