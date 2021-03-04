Экономика

Псковские предприятия на конкурсной основе получат компенсацию за модернизацию производства

В Псковской области в конце лета – начале осени 2020 года планируется запустить конкурс на прямое возмещение части затрат промышленных предприятий на модернизацию оборудования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 12 марта, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на совещании по мерам поддержки в офисе РСПП региона.

Он напомнил, что по решению председателя правительства с этого года возобновляются региональные программы поддержки промышленности. «Псковская область прошла конкурсный отбор со своей региональной программой. Получим пока небольшое финансирование – 46 млн рублей на докапитализацию регионального фонда промышленности и на прямое возмещение части затрат промпредприятий на модернизацию оборудования. Поскольку средств немного, предоставляться они будут на конкурсной основе. Сейчас ведется работа над постановлением администрации Псковской области», - рассказал чиновник.

Андрей Михеев уточнил, что у претендующих на такую господдержку не должно быть задолженности по зарплате и перед ФНС.

«Конкурс, скорее всего, будет проводиться в конце лета – начале осени. С учетом небольших средств, ограничим сумму, которую сможет получить каждое предприятие, чтобы как можно больше претендентов смогли получить ее».