Экономика

Псковские предприятия призвали открывать в регионе новые промкластеры

Псковские предприятия призвали открывать в регионе новые промышленные кластеры. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение прозвучало сегодня, 12 марта, на совещании о мерах поддержки, которое проходит в псковском офисе РСПП.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев отметил, что с 2021 года возобновляется поддержка промышленных кластеров. В Псковской области уже существует промышленный кластер, напомнил он, – электротехнический.

«Прорабатывается вопрос с профильными министерствами о том, чтобы на следующий год эту меру поддержки расширить и увеличить. У псковских предприятий уже есть идеи о создании новых кластеров», - добавил чиновник.

Андрей Михеев назвал эту меру поддержки очень перспективной и отметил, что для тех, кто планирует открыть новые промышленные кластеры в регионе, может быть очень полезен опыт созданного электротехнического кластера.

Председателя регионального комитета по экономике поддержал руководитель РСПП Псковской области, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, который также посоветовал открывать кластеры. В частности, еще один кластер планируется открыть на базе ОЭЗ «Моглино», упомянул он. «Электротехнический кластер на базе завода "ЗЭТО" готов поделиться своим опытом и компетенциями», - подчеркнул он.