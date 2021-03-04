Экономика

Псковский бизнес призвали развивать промышленный туризм

Псковские предприятия призвали обратить внимание на такую меру господдержки, как промышленный туризм. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на совещании о мерах поддержки бизнеса в 2021 году сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«Мы с некоторыми предприятиями уже обсуждали такую возможность и видим, что к ней есть интерес», - добавил чиновник.

Андрей Михеев уточнил, что Псковской области предстоит заключить соглашение с Агентством стратегических инициатив по развитию направлению промышленного туризма. Для псковских предприятий – это, прежде всего, имиджевая история. Так, предприятия, участвующие в этой программе, будут включаться в специальные справочники.

Еще одно направление господдержки, на котором сделал акцент Андрей Михеев - это премия правительства в области качества. Сейчас идет пригласительная кампания для участия в этом конкурсе. Осенью начнется прием заявок.