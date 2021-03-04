Великолукские предприятия все больше погружаются в кадровую яму - предприниматель

Великолукские предприятия растут и развиваются, но при этом все больше погружаются в кадровую яму. На эту проблему сегодня, 12 марта, указал руководитель компании «М-Конструктор» Артем Багнюк на совещании, посвященном мерам господдержки бизнеса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Основной поставщик кадров для великолукских промышленных предприятий - это великолукский политехнический колледж. Однако студенты неохотно туда идут, потому что он находится в весьма удручающем состоянии. Мы недавно приезжали в колледж, смотрели на его техническое состояние и увидели, что там нет ни современных станков, ни условий для инженерных коммуникаций. В нашем великолукском политехническом колледже скоро просто негде будет обучать студентов», - отметил великолукский предприниматель.
Артем Багнюк обратил внимание, что колледж не может войти в программы господдержки по направлениям WorldSkills или рационализаторских движений, поскольку технически не соответствует условиям программ.
«Мы работаем не на один год или два, все имеют долгосрочные планы развития», - добавил он.
Руководитель РСПП Псковской области, депутат Госдумы РФ Александр Козловский поддержал идею Артема Багнюка. «Вопрос насущный, который неоднократно поднимался и великолукским политехническим колледжем, и администрацией города. Станки передаются в колледж зачастую не самые новые, а специалистов мы хотим видеть при этом с самой актуальной квалификацией. Этот вопрос отдельно обязательно проработаем», - заверил он.
Александр Козловский заявил, что соответствующее обращение будет подготовлено в РСПП Псковской области.