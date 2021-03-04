Экономика

Великолукские предприятия все больше погружаются в кадровую яму - предприниматель

Великолукские предприятия растут и развиваются, но при этом все больше погружаются в кадровую яму. На эту проблему сегодня, 12 марта, указал руководитель компании «М-Конструктор» Артем Багнюк на совещании, посвященном мерам господдержки бизнеса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основной поставщик кадров для великолукских промышленных предприятий - это великолукский политехнический колледж. Однако студенты неохотно туда идут, потому что он находится в весьма удручающем состоянии. Мы недавно приезжали в колледж, смотрели на его техническое состояние и увидели, что там нет ни современных станков, ни условий для инженерных коммуникаций. В нашем великолукском политехническом колледже скоро просто негде будет обучать студентов», - отметил великолукский предприниматель.

Артем Багнюк обратил внимание, что колледж не может войти в программы господдержки по направлениям WorldSkills или рационализаторских движений, поскольку технически не соответствует условиям программ.

«Ситуация на сегодняшний день напоминает замкнутый круг. Руководство колледжа обращается за финансовой помощью на предприятия, но предприятия ведь тоже не дойная корова. Мы, конечно, помогаем, чем можем, но, мне кажется, на эту проблему стоит обратить внимание региональных властей. Есть предложение запросить у комитета по образованию программу по развитию данного колледжа на ближайшие пять лет и совместно с представителями великолукских предприятий создать рабочую группу, куда включить руководителя колледжа и представителей комитета по образованию и разработать такую программу, если ее еще нет», - высказался великолукский предприниматель.

«Мы работаем не на один год или два, все имеют долгосрочные планы развития», - добавил он.

Руководитель РСПП Псковской области, депутат Госдумы РФ Александр Козловский поддержал идею Артема Багнюка. «Вопрос насущный, который неоднократно поднимался и великолукским политехническим колледжем, и администрацией города. Станки передаются в колледж зачастую не самые новые, а специалистов мы хотим видеть при этом с самой актуальной квалификацией. Этот вопрос отдельно обязательно проработаем», - заверил он.

Александр Козловский заявил, что соответствующее обращение будет подготовлено в РСПП Псковской области.