Экономика

Псковский завод пожаловался на устаревшие СНиПы, мешающие внедрению инноваций

Устаревшие своды правил и СНиПы не позволяют внедрять инновационные стройматериалы на государственных и муниципальных стройках, а также при реконструкции дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на эту проблему указала генеральный директор компании «Поликомпозит» Наталья Алексеева сегодня, 12 марта, на совещании по мерам господдержки бизнеса.

«Наш завод производит строительные материалы, которые относятся к инновационным. Однако существует проблема федерального характера: СП и СНиПы, которыми руководствуются проектировщики и строительные организации, существуют еще с 60-х и 70-х годов прошлого века. Строители не всегда и не везде могут использовать современные строительные материалы. Бизнес и частные лица понимают эту выгоду, но? если мы касаемся муниципальных или государственных строек, то все стоит на месте», - поделилась она.

Наталья Алексеева отметила, что еще год назад обращалась в региональный комитет по экономике с просьбой сделать в Псковской области такой же проект, какой работает в Московской области по инновациям. «У них компании, которые получают инвестиции, обязаны при строительстве использовать определенную долю инновационных материалов. Таким образом они развивают эту отрасль», - пояснила она.

Наталья Алексеева также рассказала, что «Поликомпозит» производит композитную сетку. По ее словам, этот продукт пришел из Европы, где его используют уже не одно десятилетие при строительстве дорог. «И все мы знаем, какое качество у европейских дорог. Здесь мы сталкиваемся с тем, что эти инновации либо вообще не используются, либо используются композитные сетки из Белоруссии. Таким образом, деньги, выделенные на ремонт дорожного полотна в Псковской области, уйдут в Республику Беларусь. При этом по техническим характеристикам наша композитная сетка в два раза лучше», - подчеркнула предпринимательница.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев рассказал, что, по мнению комитета, в озвученных предложениях действительно есть экономический смысл, и такой вопрос областные власти прорабатывают. В частности, предлагается на примере двух государственных компаний «Псковавтодор» и «Псковжилстрой» попробовать использовать инновационные стройматериалы.

Руководитель РСПП Псковской области, депутат Госдумы РФ Александр Козловский в ходе дискуссии напомнил, что Республика Беларусь, как и Россия, входит ЕврАзЭС, в рамках которого заключены определенные соглашения, поэтому исключать союзное государство из всех госзакупок будет неправильно. «Но, если есть какое неравенство в выборе по качеству или ущемляются ваши возможности по участию в конкурсных процедурах, то, конечно, нужно разбираться. Этот вопрос нужно доработать», - подчеркнул он.