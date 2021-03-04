Экономика

Зюганов предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей

В России нужно ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» людей. Как передает РИА Новости, такое предложение озвучил в Telegram-канале лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить «подозрительно бедным» семьям - с формально низкими доходами, но существенным имуществом, - выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Кроме того, лидер КПРФ заявил о необходимости ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требования соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

Ранее эксперты Высшей школы экономики предложили в отзыве на проект федерального бюджета на 2021-2023 год повысить налоги на не инвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпораций. НДФЛ для людей, чьи доходы превышают 12 и 24 миллиона в год, должен, по мнению экспертов, составить 20-24%.

С 1 января в России перестала действовать плоская шкала НДФЛ: налог на доходы, которые превышают пять миллионов рублей в год, вырос с 13 до 15%. Эти деньги будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.