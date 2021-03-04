Экономика

Профсоюзы призвали активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ

России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем телеграм-канале предложил ввести повышенный налог на «подозрительно богатых» россиян. Так он отреагировал на сообщения о новых критериях получения выплаты на детей от трех до семи лет.

«Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие доходы для существенно более богатых людей. Профсоюзы об этом говорили еще раньше и активнее Зюганова», - сказал Шершуков РИА Новости.