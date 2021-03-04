Экономика

В ФНС объяснили, зачем налоговикам расширили доступ к банковской тайне

Доступ налоговых органов России к банковской тайне необходим для предотвращения ухода некоторыми гражданами от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС), пишут «Известия».

О том, что налоговая с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне, стало известно ранее в этот же день.

Отмечалось, что в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой службы банки должны будут предоставить копии паспортов клиентов, а также копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или же закрытие счета.

Кредитные организации в электронной форме или на бумажном носителе будут сообщать о бенефициарных владельцах и представителях клиента. Отмечается, что к данному списку также относится информация об отдельных операциях за указанный отрезок времени.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, такие меры необходимы для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов.