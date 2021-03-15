Экономика

Александр Козловский: «Титан-Полимер» даст региону возможность развиваться, а его жителям – хорошо зарабатывать

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский высоко оценил позицию открытости руководства псковского завода «Титан-Полимер», которое регулярно информирует псковичей о всех этапах реализации проекта. Своим мнением парламентарий поделился в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«"Титан-Полимер" сделал свою работу достаточно открытой: проводит консультации, собирает общественность для обсуждения, разъясняет сложные процессы, связанные с открытием производства. На самом деле это дорогого стоит, и я их за это уважаю. Не все на это способны. Некоторые считают: «никто, кроме меня, в этом ничего не понимает, только я могу принимать решения, а окружающие вникать в это не должны»». Я противник такого подхода. Может, глубинные процессы мы понять и не сможем, но в общих чертах представление о ходе реализации проекта иметь должны», - подчеркнул Александр Козловский.

Он добавил, что, как промышленник, понимает, насколько большую работу «Титан-Полимер» проводит в части прохождения процедур согласования, подготовки проекта и обеспечения безопасности производства.

Также Александр Козловский еще раз отметил важность реализации такого проекта в Псковской области. «Такие производства строятся во всех странах мира. Возьмем любую развитую страну - там и более сложные комплексы стоят, причем, не по одному, а десятками, и все они работают. Самое главное, что такие производства, как "Титан-Полимер", дают региону возможность развиваться, а его жителям - зарабатывать хорошие деньги. И, конечно же, такие предприятия должны быть максимально безопасны для окружающей среды, поэтому надо всегда выбирать золотую середину, - отметил гость студии. - Сегодня современные технологии позволяют максимально безопасно строить грандиозные перерабатывающие комплексы, и то, что у нас в регионе такой проект запускается, это здорово. Мое отношение к этому проекту абсолютно позитивное».

Кроме того, Александр Козловский высказал мнение, что современным требованиям должны соответствовать не только новые производства, которые строятся, но и уже существующие.