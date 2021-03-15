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Экономика

Возможности расширения льгот по транспортному налогу обсуждают в областном Собрании

16.03.2021 13:44|ПсковКомментариев: 0

Налоговая льгота для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, будет расширена – такое решение озвучили на втором заседании рабочей группы по применению беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по транспортному налогу физических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Заседание прошло под председательством вице-спикера регионального парламента Бориса Полозова с участием депутатов Натальи Тудаковой, Марины Борисенковой, Анатолия Тиханова, а также представителей исполнительной власти, налоговой инспекции, счетной палаты, военного комиссариата и ГИБДД.

«На прошлом заседании был дан ряд поручений, которые зафиксированы протоколом», - напомнил коллегам Борис Полозов и предложил пройтись по каждому пункту.

Областному комитету по транспорту и дорожному хозяйству поручили проработать возможность исключить ограничения для ИП, работающих на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Сейчас налоговая льгота предоставляется только в отношении транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки, при этом налоговая инспекция не может проверить соблюдение требования без личного заявления перевозчика.

«Мы готовы убрать это требование и предоставлять льготу на все автобусы, которые есть на балансе у перевозчиков», - подтвердил заместитель председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Лобунов и пообещал направить в налоговые органы перечень предприятий, осуществляющих регулярные перевозки.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев также доложил о результатах проделанной работы.

«Подготовлены уточняющие изменения в законы "О налоговых льготах на 2020 год" и "О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области" в части предоставления льготы в отношении автомобиля с максимально исчисленной суммой транспортного налога, если имеется несколько транспортных средств», - сказал руководитель органа испольной власти.

«Законопроект уже внесли в Собрание и в соответствии с процедурой его рассмотрят сначала на заседании комитета, а потом на сессии», - отметил Борис Полозов.

Найдено решение по начислению льготы по транспортному налогу для граждан, проходящих срочную военную службу. «Нам необходимо, ежегодно до 1 марта получать сведения о призывниках с датой начала и окончания службы. Этих списков будет достаточно, чтобы автоматически предоставить льготу по транспортному налогу за период прохождения военной службы», - обратилась к представителю военного комиссариата начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова.

«Военный комиссариат готов предоставлять такие сведения», - заверил заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Валдис Анукран.

По мнению специалиста налоговой службы, межведомственное взаимодействие должно быть зафиксировано в тексте закона.

«Мы подумаем, какая может быть формулировка», - согласился вице-спикер Борис Полозов.

Также снят поставленный на прошлом заседании рабочей группы вопрос о сборе информации для беззаявительного начисления стимулирующий льготы владельцам транспортных средств, работающих на природном газе метан. Сведения, необходимые для администрирования данных налоговых платежей, ГИБДД уже предоставляет в рамках информационного обмена.

Позицию по возможности отмены принципа нуждаемости при установлении льгот по транспортному налогу для социальных категорий граждан рабочая группа пока не сформулировала.

«Кто является ответственным за обобщение мнения профильных органов исполнительной власти по этому вопросу?» - спросил у коллег Борис Полозов.

В ответ на вопрос вице-спикера председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что на анализ ситуации потребуется время: «Нам надо все просчитать и понять, может ли бюджет позволить убрать критерий нуждаемости». По его словам, расчеты об объеме выпадающих доходов финансисты готовы предоставить в течение месяца.

Руководитель рабочей группы Борис Полозов предложил коллегам собраться еще раз. Следующее заседание запланировано на 20 апреля.

Теги: #псковское областное собрание #транспортный налог
Источник: Псковская Лента Новостей
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