Экономика

Андрей Михеев: В Псковской области остается внутрирегиональная конкуренция за инвесторов

«Внутрирегиональная конкуренция за инвесторов остается, от нее никуда не деться. Поэтому мы должны не только создавать комфортные условия для инвесторов, но и говорить о том, что они есть», - такое мнение высказал на пресс-конференции 16 марта председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Как в большинстве регионов и большинстве сфер жизни в прошлом году работа по привлечению инвестиций перенеслась в онлайн-формат», - отметил он, напомнив, что ряд значимых мероприятий федерального и международного масштаба по решению правительства были отменены, в том числе инвестиционный форум в Сочи и Международный экономический форум в Санкт-Петербурге.

«Надеемся, в начале июня будет очередной петербургский международный экономический форум. Псковский регион планирует принять в нем участие», - добавил Андрей Михеев.

Кроме того, председатель комитета напомнил, что в прошлом году «между волнами пандемии» псковская делегация смогла побывать с деловым визитом в Белоруссии. В целом все контакты с потенциальными партнерами были сохранены. «Эту работу нужно продолжать, и нужно говорить о регионе», - заключил он.