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Экономика

Герман Петрушко: Более 12 предприятий могут заниматься переработкой продукции «Титан-Полимера»

16.03.2021 18:27|ПсковКомментариев: 0

Более 12 предприятий могли бы заниматься переработкой продукции завода «Титан-Полимер» на базе технопарка ОЭЗ «Моглино». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 марта генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, комментируя итоги недавнего визита в псковский регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который, напомним, также посетил особую экономическую зону.

Герман Петрушко напомнил, что премьер-министр поддержал предложения основателя Группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского. Он рассказал Михаилу Мишустину, что проект «Титан-Полимер станет основой для создания целой экосистемы предприятий средне- и малотоннажной химии на территории «Моглино» в формате промышленного технопарка. Также Михаил Сутягинский поднял вопрос о выделении дополнительных федеральных средств на субсидирование затрат на создание инфраструктуры технопарка.

«В целом весь бизнес, который придет на переработку дальнейшей продукции должен быть доволен. Мы видим порядка 12 предприятий, которые могли бы прийти в технопарк "Моглино" и заниматься переработкой нашей продукции», - заметил Герман Петрушко.

Важность визита премьер-министра Михаила Мишустина отметил и председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. «Вместе с профильными министрами он ознакомился с проектами, которые реализуются на территории "Моглино" или планируются к реализации, увидеть перспективы развития площадки и то, что уже сделано якорным резидентом», - перечислил председатель комитета. Немаловажным фактом он считает непосредственное общение Михаила Мишустина с резидентами, которые уже работают на площадке, и теми, кто пока только планирует зайти в «Моглино».

«По итогам обсуждений вопросов, которые интересовали наших резидентов, подготовлен ряд поручений председателя правительства, частично касающихся дальнейшей поддержки проектов промышленного развития на федеральном уровне», - добавил Андрей Михеев.

Теги: #Моглино #ОЭЗ #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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