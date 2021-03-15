Экономика

Почти 6 млрд рублей уже инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер»

Почти 6 млрд рублей уже инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, рассказывая о том, на каком этапе находится реализация проекта.

«Мы продолжаем строительные работы. Проект непростой, требует особых решений, поэтому не все идет так быстро, как хотелось бы. К тому же пандемия тоже сделала свое дело, как и по всей стране. Тем не менее, мы стараемся укладываться в ранее обозначенные сроки, - рассказал руководитель завода. - На сегодняшний день в проект инвестировано 5 млрд 620 млн рублей. В целом плановый объем инвестиций составляет 19 млрд 440 млн рублей».

Герман Петрушко также подчеркнул, что завод «Титан-Полимер» по определению должен стать основой для создания целой группы мало- и среднетоннажных предприятий, которые должны выстроиться на территории особой экономической зоны в формате промышленного технопарка.

«Мы готовы развивать производства готовой продукции, создавать комфортные условия для совместного использования инфраструктуры. На площадке технопарка планируется внедрять инновационные решения и высокотехнологичные разработки с учетом передового опыта научного сообщества», - добавил Герман Петрушко. В целом создание промышленного технопарка, по его словам, будет способствовать не только увеличению объемов инвестиций в «Моглино», но и созданию дополнительных рабочих мест и, как следствие, увеличению налоговых отчислений в бюджет региона.

Кроме того, Герман Петрушко поблагодарил администрацию Псковской области в лице губернатора Михаила Ведерникова и вице-губернатора Нинели Салагаевой за огромную работу, которая предшествовала началу реализации проекта «Титан-Полимер». «Без их усилий наших далеко идущих планов могло бы не случиться», - резюмировал он.