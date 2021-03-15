Экономика

Антон Яковлев рассказал о планах по развитию ОЭЗ «Моглино»

И. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев рассказал о планах по развитию особой экономической зоны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции 16 марта.

«На территории «Моглино-2» работает якорный резидент - псковский завод «Титан-Полимер». Пока оформлено 82,5 га, в перспективе планируется расширить площадку до 205 га с обустройством соответствующей инфраструктуры», - рассказал Антон Яковлев.

В настоящее время рассматриваются перспективные проекты развития территории «Моглино-2». «Есть желание устроить там логистический центр с подведением железнодорожного сообщения и созданием технопарка на этой территории», - уточнил и.о. гендиректора особой экономической зоны.

Также руководство «Моглино» не отказывается от планов по реализации проекта «Моглино-3». Ведутся соответствующие переговоры с ОГК-2 - собственниками Псковской ГРЭС. «Территорию «Моглино» мы считаем перспективной, потому что можем предоставить инвесторам не только инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы, но и более дешевую электро-и теплоэнергию».