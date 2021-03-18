Экономика

СНГБ предлагает быстрое решение по микрокредиту с привычным банковским процентом

Срочно нужна небольшая сумма? СНГБ предлагает быстрое решение по микрокредиту с привычным банковским процентом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, для зарплатных клиентов создан специальный продукт «Микрокредит-Онлайн», который не требует какой-либо подтверждающей документации. Его можно оформить в СНГБ Онлайн.

Основные условия «Микрокредита»:

Процентная ставка – от 10,5%* годовых

Сумма кредита – до 100 000 рублей

Срок – до 3 лет.**

Оформить заявку можно по ссылке https://www.sngb.ru/products/consumer-credits/mikrokredit.

* Размер процентной ставки рассчитывается в зависимости от понижающих и повышающих ставку критериев (выбранных заемщиком сервисов и наработанных скидок, срока и суммы кредита, наличия и видов страхования и т.п.). Указанный размер процентной ставки применяется при условии оформления страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».При оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь», либо при оформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» или рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» не в АО БАНК «СНГБ» применяется размер процентной ставки от 13,7% годовых. При досрочном прекращении или отказе заемщика от страхования, процентная ставка определяется в размере, установленном на день заключения кредитного договора на условиях неоформления страхования – от 17,4% годовых. Процентная ставка применяется со дня, следующего за днем получения АО БАНК «СНГБ» соответствующей информации.

** До 1 года при сумме кредита до 30 000 рублей (включительно).