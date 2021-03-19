Экономика

Кредит «Потребительский» по ставке от 9,65% предлагает СНГБ

Кредит «Потребительский», который воплотит в жизнь любые желания, предлагает клиентам СНГБ. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ. Успейте воспользоваться выгодным предложением.

Процентная ставка – от 9,65%* годовых.

Срок кредитования: до 10 лет (вкл.).

Оформить заявку можно по ссылке https://www.sngb.ru/products/consumer-credits/potrebitelskiy.

Как подать заявку в мобильном приложении СНГБ Онлайн?

1. Выберите вкладку «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в офисе Банка».

2. Заполните необходимы поля, указав сумму, срок кредита и офис получения.

3. Не позднее следующего рабочего дня Вам перезвонит работник Банка и сообщит решение.

* Процентная ставка 9,65% годовых действует для зарплатных Клиентов / зарплатных клиентов «бюджетников». Если клиент не относится к категории зарплатный клиент / зарплатный Клиент «бюджетник», при сроке кредита от 2 до 10 лет размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка действует на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредитования от 5 лет по заявкам, принятым в период проведения акции до 30.04.2021 (включительно). Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ». При неоформлении страхового полиса в АО БАНК «СНГБ» по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте банка.