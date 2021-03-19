Открыть вклад «Весеннее настроение» смогут клиенты СНГБ через мобильное приложение

Открыть вклад «Весеннее настроение» смогут клиенты СНГБ.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, открыть вклад «Весеннее настроение» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:
Открытие вклада осуществляется в период с 1 марта по 31 мая 2021 года (включительно).
Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. Без дополнительных взносов и расходных операций. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».
Особые условия: вы можете открыть только один вклад и только на свое имя.
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