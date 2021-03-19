Экономика

Открыть вклад «Весеннее настроение» смогут клиенты СНГБ через мобильное приложение

Открыть вклад «Весеннее настроение» смогут клиенты СНГБ.

Срок: от 3 до 24 месяцев

Ставка: 3,5% годовых

Сумма: от 50 000 до 10 000 000 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, открыть вклад «Весеннее настроение» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

Зайдите в раздел «Продукты».

Кликните кнопку «Открыть новый вклад».

Выберите карту или счет для пополнения вклада, сумму и срок вклада.

Выберите вид вклада и счет для начисления процентов.

Введите код подтверждения.

Открытие вклада осуществляется в период с 1 марта по 31 мая 2021 года (включительно).



Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. Без дополнительных взносов и расходных операций. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».

Особые условия: вы можете открыть только один вклад и только на свое имя.

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