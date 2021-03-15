Экономика

Каждый второй вклад в Сбербанке в СЗФО открыт онлайн

За 2020 год более миллиона раз клиенты Северо-Западного банка Сбербанка оформили вклады в режиме онлайн. Это, в среднем, каждый второй открытый в прошлом году вклад, или 51% от их общего количества. В 2019 году этот показатель был на уровне 40%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В тройке цифровых лидеров Санкт-Петербург и Мурманская область, где доля онлайн-вкладов 58%, а также Коми (56%). Половина вкладчиков в Республике Карелии в «ковидный» год тоже предпочли дистанционный формат обслуживания.

«Наши клиенты могут выбирать удобный для себя способ взаимодействия с банком. Кому-то важен контакт с сотрудником при оформлении вклада, для этого у нас есть большая сеть офисов обслуживания. А кто-то не готов тратить на это более 2 минут и поэтому предпочитает использовать "Сбербанк Онлайн" или мобильное приложение банка. Также всегда можно воспользоваться устройством самообслуживания. Сбербанк предлагает широкую линейку денежных вкладов: в рублях и долларах, с повышенными ставками и особые вклады, например, "Пенсионный плюс", "Социальный", "Подари жизнь"», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

К 8 Марта Сбербанк запустил промовклад «Дополнительный процент» с повышенными ставками. Открыть вклад на особо выгодных условиях можно с 6 марта по 5 апреля 2021 года. Максимальная процентная ставка составит 4,5% годовых (при размещении средств на два или три года). Процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент» зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев.

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» - на сайте банка.