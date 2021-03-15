Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
Закажи бесплатное такси
 
 
 
ещё Экономика 15.03.2021 10:001 Злая доля 17.03.2021 19:290 Каждый второй вклад в Сбербанке в СЗФО открыт онлайн 17.03.2021 17:280 Рубль продолжит укрепляться к доллару и евро – экономист банка «Открытие» 17.03.2021 11:520 Показатели экспорта на Северо-Западе сократились более чем на 8% 16.03.2021 20:390 «Титан-Полимер» готов обучать специалистов без опыта - Герман Петрушко 16.03.2021 19:530 Почти 6 млрд рублей уже инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер»
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:024 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 15.03.2021 13:223 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 16.03.2021 12:144 Аэропонт «Псков» 14.03.2021 15:160 Николай Валуев порыбачил на Чудском озере и похвастался уловом 15.03.2021 10:001 Злая доля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Каждый второй вклад в Сбербанке в СЗФО открыт онлайн

17.03.2021 19:29|ПсковКомментариев: 0

За 2020 год более миллиона раз клиенты Северо-Западного банка Сбербанка оформили вклады в режиме онлайн. Это, в среднем, каждый второй открытый в прошлом году вклад, или 51% от их общего количества. В 2019 году этот показатель был на уровне 40%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В тройке цифровых лидеров Санкт-Петербург и Мурманская область, где доля онлайн-вкладов 58%, а также Коми (56%). Половина вкладчиков в Республике Карелии в «ковидный» год тоже предпочли дистанционный формат обслуживания.

«Наши клиенты могут выбирать удобный для себя способ взаимодействия с банком. Кому-то важен контакт с сотрудником при оформлении вклада, для этого у нас есть большая сеть офисов обслуживания. А кто-то не готов тратить на это более 2 минут и поэтому предпочитает использовать "Сбербанк Онлайн" или мобильное приложение банка. Также всегда можно воспользоваться устройством самообслуживания. Сбербанк предлагает широкую линейку денежных вкладов: в рублях и долларах, с повышенными ставками и особые вклады, например, "Пенсионный плюс", "Социальный", "Подари жизнь"», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

К 8 Марта Сбербанк запустил промовклад «Дополнительный процент» с повышенными ставками. Открыть вклад на особо выгодных условиях можно с 6 марта по 5 апреля 2021 года. Максимальная процентная ставка составит 4,5% годовых (при размещении средств на два или три года). Процентная ставка по вкладу «Дополнительный процент» зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев.

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» - на сайте банка.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 183 человека
17.03.2021, 19:290 Каждый второй вклад в Сбербанке в СЗФО открыт онлайн 17.03.2021, 19:160 Пожилая жительница Локни зарубила топором брата своего мужа 17.03.2021, 19:050 Новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях» приурочили ко дню рождения музея 17.03.2021, 18:550 С жителя Псковской области попытались через суд взыскать унаследованный долг
17.03.2021, 18:420 Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова 17.03.2021, 18:410 Псковичи смогут отмечать на онлайн-карте дефекты на гарантийных дорогах 17.03.2021, 18:320 Псковская партия пенсионеров и Союз пенсионеров договорились о взаимодействии 17.03.2021, 18:240 Впервые опубликованы показания гауптштурмфюрера СС Бориса Янкавса
17.03.2021, 18:120 Псковских курсантов учат противодействию экстремизму 17.03.2021, 18:060 Собравший дикорастущую коноплю великолучанин отправится в колонию на 3,5 года 17.03.2021, 18:050 ТОП-3 лучших тревел-блогеров от Станислава Кондрашова для незабываемых путешествий 17.03.2021, 17:571 Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить к 15 июня
17.03.2021, 17:520 Александр Братчиков о бывшем рынке на Четырех углах: Это место для инвестирования 17.03.2021, 17:470 Все округа намерены закрыть коммунисты на выборах в Псковское областное Собрание 17.03.2021, 17:460 Движение затруднено на перекрестке Октябрьского и Кузнецкой в Пскове из-за ДТП. ФОТО 17.03.2021, 17:350 «Титан» представил проекты экологизации в Сколково
17.03.2021, 17:330 Житель Дедовичского района заплатит штраф за демонстрацию экстремистской атрибутики 17.03.2021, 17:280 Рубль продолжит укрепляться к доллару и евро – экономист банка «Открытие» 17.03.2021, 17:200 Псковские барды приглашают на весенний концерт в библиотеке 17.03.2021, 17:160 180 заявок одобрили для участия в региональном конкурсе проектов местных инициатив
17.03.2021, 17:060 Валентине Зандер присвоили звание «Заслуженный работник культуры Псковской области» 17.03.2021, 17:000 Более 170 продуктовых наборов передали великолукским медикам 17.03.2021, 16:581 К пенсии опекунов инвалидов с детства добавят около двух тысяч рублей 17.03.2021, 16:500 Новый региональный закон о молодежной политике рассмотрят псковские депутаты
17.03.2021, 16:450 Минэнерго не видит предпосылок для повторения топливного кризиса 17.03.2021, 16:400 Александр Братчиков об уборке города: Хочется, чтобы подрядчики работали лучше 17.03.2021, 16:280 Депутаты призвали Путина вмешаться в мусорную проблему в Гдовском районе 17.03.2021, 16:210 Территорию у монумента «Ледовое побоище» под Псковом благоустроят до 1 августа
17.03.2021, 16:020 Первый пилот заявился на великолукскую встречу воздухоплавателей 17.03.2021, 15:550 Губернатор помог пушкиногорцам решить вопрос с реконструкцией дома на территории ОКН 17.03.2021, 15:460 Участок улицы Леона Поземского в Пскове планируют закрыть до 25 августа 17.03.2021, 15:371 Петр Алексеенко не исключил создания «совета мудрецов» при обкоме КПРФ
17.03.2021, 15:300 Акция на сметану продлится в магазинах сети «Деревня Соловьи» до конца недели 17.03.2021, 15:270 В Новосокольниках 31-летний водитель повторно попался пьяным за рулем 17.03.2021, 15:130 Фонд «Земляки» помог потерявшему лапу псу Дику 17.03.2021, 15:001 Александр Братчиков заявил, что Ольгинский мост в Пскове не снесут
17.03.2021, 14:580 Аргентинец в Овсище 17.03.2021, 14:560 В центре города Дно к следующему году газифицируют шесть домов 17.03.2021, 14:410 Дарья Козьякова о реализации законодательной новеллы о нацпарках в Себежском районе 17.03.2021, 14:350 «Дом Советов» с Александром Братчиковым и Павлом Волковым. ВИДЕО
17.03.2021, 14:350 Госдума приняла законы о наказании за оскорбление ветеранов 17.03.2021, 14:311 В Псковской области планируют покупать 25 стационарных камер фотовидеофиксации в год 17.03.2021, 14:210 Миллион рублей отдала пенсионерка из Пскова телефонному мошеннику 17.03.2021, 14:140 Стадион «Машиностроитель» в Пскове сдадут в эксплуатацию до конца весны
17.03.2021, 14:120 Часовню под Ольгинским мостом в Пскове перенесут на территорию университета 17.03.2021, 14:070 Самые красивые места Псковщины сравнили с заграничными достопримечательностями. ВИДЕО 17.03.2021, 13:590 «Чистые игры» стартуют в Пскове в апреле 17.03.2021, 13:540 Правительство закрепило возможность погашения военной ипотеки за счет маткапитала
17.03.2021, 13:451 Почти 12 млн рублей получат псковские семьи на приобретение жилья 17.03.2021, 13:410 Псковская полиция усилит контроль за пьяными водителями 17.03.2021, 13:220 Тему чистой воды намерены обсудить на парламентском часе псковские депутаты 17.03.2021, 13:220 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил
17.03.2021, 13:120 Птицы певчие 17.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым и Павлом Волковым 17.03.2021, 12:550 Водителей и кондукторов предлагают штрафовать за высадку детей-безбилетников 17.03.2021, 12:530 Гдовские школьники побывали на игре «Зенита»
17.03.2021, 12:450 На дорогах Псковской области увеличилось количество передвижных камер 17.03.2021, 12:410 Мониторингом окружающей среды займутся на складах пестицидов в Палкинском районе 17.03.2021, 12:380 Петр Алексеенко о 6-часовой конференции обкома КПРФ: Время пролетело незаметно 17.03.2021, 12:280 «Дом Советов»: Александр Братчиков о качестве уборки Пскова и ремонте дорог
17.03.2021, 12:230 Допфинансирование привлекут для обеспечения псковских школьников светоотражателями 17.03.2021, 12:150 Программу «Земский учитель» продолжат в России 17.03.2021, 12:000 На перекрестке Рокоссовского - Коммунальная в Пскове установят допсекцию светофора и камеру 17.03.2021, 11:520 Показатели экспорта на Северо-Западе сократились более чем на 8%
17.03.2021, 11:460 ПЛН-ТВ: Нужно ли обязать депутатов выполнять свои обещания? 17.03.2021, 11:360 Россиянка заживо сожгла 8-летнего сына из-за испорченной мебели 17.03.2021, 11:250 Число камер на дорогах Псковской области увеличат на майских праздниках 17.03.2021, 11:200 По факту ложного сообщения о минировании школы в Пскове возбудили уголовное дело
17.03.2021, 11:160 Фотофакт: «Безопасный» ремонт в ПсковГУ 17.03.2021, 11:100 Без тормозов 17.03.2021, 11:050 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 208 17.03.2021, 10:580 В Пскове будет работать еще один автомобиль с системой «Паркон»
17.03.2021, 10:530 Фестиваль школьных команд КВН Псковской области пройдет в онлайн-формате 17.03.2021, 10:440 В Пскове камеры начнут фиксировать проезд автомобилей за стоп-линию 17.03.2021, 10:420 «Гайд-парк»: О кадровых решениях в обкоме и подготовке псковских коммунистов к выборам 17.03.2021, 10:330 Исследование: часть россиян хочет вернуть смертную казнь
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.