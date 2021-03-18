Экологическая ответственность предприятий стала трендом - Александр Власов

Экологическая ответственность промышленных предприятий стала уже трендом. Таким мнением поделился руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов на форуме «Чистая страна», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГК «Титан», информационный центр которой также работает на форуме.
Напомним, с 16 по 18 марта в Москве, в технопарке Сколково, проходит международный форум-выставка «Чистая страна» в поддержку национального проекта «Экология». На различных площадках эксперты в области охраны окружающей среды, общественники, представители федеральных ведомств и бизнес-сообществ обсуждают законодательные инициативы, новейшие технологии и разработки, которые уже сегодня можно внедрять для защиты природы.
Эксперты ГК «Титан», в том числе представители псковского завода «Титан-Полимер», приняли участие в работе блока «Чистый воздух – второе дыхание» в рамках II Международного форума-выставки «Чистая страна». Они презентовали инициативы, связанные с экологическим ранжированием и внедрением проекта корпоративного «Экостандарта». На пленарном заседании также обсуждаются проблемы эксплуатации и восстановления лесов, климата и водных ресурсов.