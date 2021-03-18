Экономика

Псковские фермеры просят снизить для них тарифы на электроэнергию

Псковские фермеры попросят губернатора не использовать для них тарифы на электроэнергию как для промышленных предприятий. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 18 марта на заседании Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Псковской области принято решение подготовить обращение от членов ассоциации.

По оценке фермеров, до 15% от себестоимости молока составляют расходы на электроэнергию. В летний период затраты на электроэнергию в молочном животноводстве могут составлять 3-7%, в зимний - до 15%. Малые крестьянские хозяйства платят за электроэнергию наравне с промышленными предприятиями по тарифу 7,40 рубля за 1 кВт/ч.

Фермеры намерены обратиться к губернатору для снижения тарифа как для микропредприятий до 3,22 руб. Такой опыт есть в других регионах.