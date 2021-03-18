Экономика

Более чем на 10% выросло поголовье свиней в Псковской области

Численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 марта составила 66,3 тысячи голов, из него 33,1 тысячи коров; свиней - 1492,7 тысячи; овец и коз – 32,3 тысячи голов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,7%, коров – на 0,5%, поголовье свиней выросло на 10,8%, овец и коз – на 0,8%. Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней – 99,9%.