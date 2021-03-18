Экономика

Добыча полезных ископаемых в Псковской области уменьшилась почти на 10%

Промышленное производство в Псковской области в январе-феврале сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% (в России – на 2,8%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Добыча полезных ископаемых в регионе за два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 9,5% (в России – на 8,1%). Обрабатывающие производства продемонстрировали снижение на 1,7% (в России – на 1,3%), водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений – на 27,6% (в России – прирост на 11,5%).

Наибольшее сокращение в январе-феврале текущего года по сравнению с тем же периодом 2020-го в обрабатывающих производствах зафиксировали в производстве транспортных средств и оборудования (на 26,8%) и электрического оборудования (на 26,3%).