Экономика

Бюджет Псковской области пополнится почти на три миллиарда рублей

На 56-й сессии регионального парламента депутатам предстоит внести первые коррективы в областной бюджет 2021 года. Доходы региональной казны увеличиваются на 2 млрд 910 млн 949 тысяч рублей, общая расходная часть – на 2 млрд 961 млн 85 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

2,5 млрд рублей Псковской области выделил федеральный бюджет. Ещё на 410 млн рублей бюджет пополнится за счёт налоговых поступлений.

Весь объем федеральных средств должен быть расходован по целевым направлениям. 60 млн рублей будет направлено на оснащение спортивных объектов оборудованием, на комплексное развитие сельских территорий – 26,2 млн рублей, на покупку лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – почти 12 млн рублей.

Без малого 46 млн рублей направлены в Псковскую область на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. На поддержку хлебопекарных предприятий – 9,9 млн рублей.

По линии Фонда содействия реформированию ЖКХ в регион поступит 149,7 млн рублей. Большая часть этих средств будет использована на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры.

На обеспечение дорожной деятельности предназначен федеральный трансферт в размере 2,2 млрд рублей.

За счет собственных средств почти на 67 млн рублей предложено увеличить дотации местным бюджетам. На 94 млн рублей вырастут лимиты бюджетных обязательств по созданию мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в связи с необходимостью заключения контракта. 75,5 млн рублей добавлены по подпрограмме «Развитие автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта» на обеспечение регулярных пассажирских перевозок.

С учетом предложенных изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 43 млрд 947 млн 461 тысяч рублей, расходы – 46 млрд 606 млн 49 тысяч рублей. Дефицит региональной казны увеличится на 50 млн 136 тысяч рублей и составит 2 млрд 658 млн 588 тысяч рублей.

Предварительное рассмотрение законопроекта состоится на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.