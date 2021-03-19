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Экономика

Общественное обсуждение плана мероприятий стратегии развития Псковской области стартует 1 апреля

21.03.2021 13:35|ПсковКомментариев: 0

Общественное обсуждение проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года начнется 1 апреля и продлится до 15 апреля 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Общественное обсуждение будет осуществляться через Интернет - на официальном сайте комитета (раздел «Стратегическое планирование», подраздел «Общественные обсуждения проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года»).

Также принять участие в общественном обсуждении можно на официальном сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в сети «Интернет», раздел «Система стратегического планирования», подраздел «Общественное обсуждение проектов».

Текст проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года будет размещен с 1 апреля по 15 апреля 2021 года на этих же сайтах.

Кроме того, замечания и предложения по материалам общественного обсуждения в письменном виде (с пометкой «общественное обсуждение») можно направить в комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области на адрес электронной почты ecp-zam@obladmin.pskov.ru с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и адреса электронной почты (по желанию - принадлежность к какой-либо организации).

Теги: #комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области #стратегия развития #общественное обсуждение
Источник: Псковская Лента Новостей
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