Экономика

Общественное обсуждение плана мероприятий стратегии развития Псковской области стартует 1 апреля

Общественное обсуждение проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года начнется 1 апреля и продлится до 15 апреля 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Общественное обсуждение будет осуществляться через Интернет - на официальном сайте комитета (раздел «Стратегическое планирование», подраздел «Общественные обсуждения проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года»).

Также принять участие в общественном обсуждении можно на официальном сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в сети «Интернет», раздел «Система стратегического планирования», подраздел «Общественное обсуждение проектов».

Текст проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года будет размещен с 1 апреля по 15 апреля 2021 года на этих же сайтах.

Кроме того, замечания и предложения по материалам общественного обсуждения в письменном виде (с пометкой «общественное обсуждение») можно направить в комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области на адрес электронной почты ecp-zam@obladmin.pskov.ru с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и адреса электронной почты (по желанию - принадлежность к какой-либо организации).