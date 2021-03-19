Экономика

Почти на 10 млн рублей планируется увеличить доходную часть бюджета Пскова

Заседание комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы состоялось под председательством депутата Григория Стороненкова. Одним из главных вопросов повестки дня значилось внесение очередных изменений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт сообщила, что доходы на 2021 год увеличиваются на 9,7 млн рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов.

Эти деньги направляются на оплату налогов по земле и имуществу в связи с вводом в эксплуатацию пристройки к саду №25 на 80 мест, а также на содержание дошкольного отделения инженерно-лингвистической гимназии, на оплату капитального ремонта системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в школе №1 «Здание мужской гимназии».

Кроме того, предусмотрены средства на оплату работ по строительству детского сада на 120 мест по улице Коммунальной, 56 и на приобретение оборудования для детской игровой площадки по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет.

За счет средств городского бюджета 514,9 тысячи рублей планируется направить на разработку проектно-сметной документации на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Естественно-математического лицея №20. Еще 118 тысяч рублей пойдет на разработку проектно-сметной документации по объекту «Обустройство доступа маломобильным группам населения внутри подъезда до площадки первого этажа в жилом доме по улице Юности, 1 и Юбилейной, 40А».

Члены комитета также заслушали и приняли к сведению информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, дорог, проездов к дворовым территориям, дворовых территорий, установке детских площадок и ремонту объектов социальной сферы.