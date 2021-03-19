Экономика

С начала года 27 субъектов МСП Псковской области получили микрозаймы на 70 млн рублей

В Псковской области малый и средний бизнес может получить финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В регионе активно действует предоставление микрозайма самозанятым лицам, а также малым и средним предприятиям, зарегистрированным в Псковской области. Сумма микрозайма – от 30 тысяч до 5 млн рублей, низкая годовая процентная ставка от 4,5%, гибкий график платежей. В прошлом году микрозайм получили 181 субъект МСП региона на общую сумму 411,5 млн рублей. В этом году - 27 субъектов МСП на сумму 69,6 млн рублей.

Также субъекты малого и среднего бизнеса могут получить поручительства от центра «Мой бизнес» для обеспечения обязательств по кредитным договорам, займу и лизингу. В прошлом году этой услугой воспользовалось 16 субъектов МСП, в этом году уже 6.