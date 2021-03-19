Экономика

Псковский налоговик рассказал о нарушениях в сфере общественного питания

Начальник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Изергин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о нарушениях в сфере общественного питания.

«Бывает, не применяют контрольно-кассовую технику, не выдают кассовые чеки, - заметил он. - Это нарушает и права потребителей. Потому что, если человек поел, ушел - у него ничего не осталось. Подтверждением оказанной услуги остается кассовый чек. Если человек отравился, съел некачественную еду, доказать, что была получена услуга, установить связи - в данном случае будет невозможно».

Кроме того, предприниматели неправильно указывают реквизиты в кассовом чеке (адрес и время осуществления расчета), наименование организации, наименование услуг, отсутствует QR-код.

«Анализ показывает, что этой сфере (общепита - ред.) необходимо уделить внимание», - сказал Сергей Изергин. По его словам, нарушения происходят «не так редко, как хотелось бы».

Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно в налоговом органе или в личном кабинете организации или индивидуального предпринимателя.

«Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, оказывающие услуги, в том числе в сфере общественного питания, до 1 июля этого года могут не применять контроль-кассовую технику», - уточнил Сергей Изергин. Также могут не применять ККТ организации, предоставляющие услуги питания в школах, и самозанятые, добавил он.

Проверить кассовый чек можно через приложение «Проверка чеков ФНС России».