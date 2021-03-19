Экономика

Информационный ресурс «Инвестициям барьеров нет» появится в Псковской области

Проект нового информационного ресурса «Инвестициям барьеров нет» обсудили на заседании регионального Совета по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Презентовал проект генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин.

В рамках реализации проекта предполагается создание открытого и доступного портала для инвесторов с оперативной обратной связью. Идея направлена на преодоление административных барьеров во взаимодействии органов исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе, уточнили в пресс-службе.

Гендиректор регионального Агентства инвестиционного развития отметил, что на площадке инвесторы смогут в режиме онлайн получать компетентные ответы от специалистов по вопросам земельных и имущественных отношений, тарифному регулированию, субсидированию, лицензированию и так далее. «Список тем и направлений будет расширяться исходя из вопросов инвесторов и компетенции профильных специалистов и организаций», - добавил Вячеслав Федюнин.

Инициативу единогласно поддержали участники Совета. Губернатор призвал руководство регионального Агентства инвестиционного развития ускорить процесс внедрения нового ресурса, для чего рекомендовал учесть опыт других регионов в создании подобных информационных площадок.

Участники совещания также обсудили и одобрили новый порядок работы Агентства инвестиционного развития в режиме «одного окна». Регламент устанавливает принципы и сроки взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и Агентства при реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, глава региона сообщил об объединении инвестиционной комиссии и Совета по инвестициям в единый консультационный орган. Его основной задачей станет анализ и сопровождение инвестпроектов в Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, инвесторов, кредитных организаций.