Экономика

Банк России объявил о выпуске банкнот нового дизайна

В 2021-2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, сообщается на сайте банка.

В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения:

Номинал банкноты, руб. Федеральный округ, отображаемый на банкноте 10 Сибирский 50 Северо-Западный 100 Центральный 500 Северо-Кавказский 1000 Приволжский 5000 Уральский

Выпуск в обращение модернизированных банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022–2025 годов.

Информация о дате выпуска в обращение каждого номинала модернизированных банкнот Банка России и их описание будут своевременно размещаться на официальном сайте Банка России.

Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений, добавили в банке.