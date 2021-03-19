Банк России объявил о выпуске банкнот нового дизайна

В 2021-2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, сообщается на сайте банка.
В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения:
|
Номинал банкноты, руб.
|
Федеральный округ, отображаемый на банкноте
|
10
|
Сибирский
|
50
|
Северо-Западный
|
100
|
Центральный
|
500
|
Северо-Кавказский
|
1000
|
Приволжский
|
5000
|
Уральский
Выпуск в обращение модернизированных банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022–2025 годов.
Информация о дате выпуска в обращение каждого номинала модернизированных банкнот Банка России и их описание будут своевременно размещаться на официальном сайте Банка России.
Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений, добавили в банке.