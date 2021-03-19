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Экономика

Миллион раз псковичи оплатили проезд в автобусе с помощью карт

23.03.2021 17:03|ПсковКомментариев: 0

Свыше миллиона операций совершили псковичи через терминалы для безналичной оплаты проезда. Об этом на встрече с журналистами в Zoom 23 марта сообщила Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением Сбербанка. По ее словам, более 400 бортов ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» оборудованы терминалами оплаты проезда безналичным способом. Это стало возможным благодаря совместному проекту по развитию технологий оплаты в транспортной инфраструктуре и эквайрингу Сбербанка. Пассажиры могут выбрать любой удобный для них способ оплаты проезда: наличными или в одно касание при помощи банковских карт, привязанных к сервисам Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих совершать оплату смартфонами и другими устройствами с использованием NFC-технологии.

С момента старта проекта доля безналичных платежей на транспорте выросла с 20% до 70%, а годовой оборот составил около 1,7 миллионов рублей.

«Повышение комфорта и доступности городской среды – одна из наших ключевых целей последних лет, - сказала Анна Тарасенко. - Бесконтактная технология оплаты проезда в Пскове помимо основных преимуществ по комфорту использования и безопасности, обладает еще и возможностью оплаты проезда с социальной карты МИР, к которой привязан льготный проездной билет. Ежемесячно в Пскове проходит до полутора тысяч таких операций».

С 2020 года в Пскове реализована возможность использования банковской карты МИР в качестве льготного проездного биллета. Подключить такой проездной к карте МИР помогут в офисах МФЦ.

С подробной информацией о том, как: привязать проездной билет к банковской карте, пополнить и проверить баланс, можно ознакомиться на сайте автопарка.

Теги: #Сбербанк #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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