Экономика

Сбербанк на Северо-Западе показал рост ключевых показателей

Активы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк выросли более чем на 18% и составили 2,85 трлн рублей по итогам прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на председателя территориального подразделения Сбербанка Виктора Вентимилла Алонсо.

Кредитный портфель банка по СЗФО вырос на 14% – до 1,97 трлн рублей. При этом объем розничных кредитов вырос на 18,5% и составляет чуть больше половины портфеля – 1,02 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 9% – до 950 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств частных клиентов в СЗФО также показал рост на 15,5%, превысив 1,8 трлн рублей. По корпоративным клиентам прирост составил 20% – до 554,5 млрд рублей.

«Несмотря на непростые условия 2020 года, банк на территории Северо-Запада показал уверенный рост по ключевым показателям. При этом одним из важнейших направлений стала работа по антикризисным госпрограммам и собственным программам банка по поддержке клиентов. Только по направлению корпоративного кредитования, включая программы рефинансирования, мы выделили бизнесу СЗФО более 70 млрд рублей», - рассказал Виктор Вентимилла Алонсо.

Отдельно спикер отметил рост цифровых сервисов, динамичное развитие которых спровоцировали ограничительные меры. Банк и раньше делал ставку на диджитализацию, но обстоятельства прошлого года значительно ускорили вывод ряда сервисов и повысили интерес со стороны клиентов. Так, доля онлайн-заявок на кредитование от корпоративных клиентов банка в СЗФО в 2020 году выросла с 68% – до 93%.