Экономика

В Псковской области работают над совершенствованием законов о налоговых льготах

Изменения в региональные законы «О налоговых льготах на 2020 год» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» рассмотрели сегодня, 24 марта, депутаты областного Собрания на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, представленные поправки разработаны в целях установления возможности применения беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по транспортному налогу для налогоплательщиков - физических лиц, имеющих несколько объектов налогообложения, в отношении которых применяется налоговая льгота.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на рабочей группе, созданной в Псковском областном Собрании депутатов. Этот законопроект – первый, который стал итогом этой работы.

Проектом закона предусмотрено, что в случаях, когда налогоплательщик (физическое лицо), имеющий право на получение налоговых льгот за одно из транспортных средств и на которого зарегистрированы два и более транспортных средства, в отношении которых может применяться налоговая льгота, не представил в налоговый орган заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, то она предоставляется с максимальной исчисленной суммой налога в беззаявительном порядке.

Данная норма улучшает положение налогоплательщиков и позволяет обеспечить применение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот при массовом формировании налоговых уведомлений за 2020 и последующие годы.

К налогоплательщикам, в отношении которых будет применяться указанная норма, относятся: участники Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп; родители (усыновители), опекуны (попечители), имеющие ребенка-инвалида в составе семьи; граждане - владельцы легковых автомобилей на период прохождения ими военной службы по призыву; родители (усыновители), опекуны (попечители), имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет в составе семьи; инвалиды боевых действий, лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; ветераны боевых действий; граждане - владельцы автомобилей, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива.

Андрей Михеев подчеркнул, что обсуждение законопроекта продолжится на заседаниях профильной рабочей группы. Будет дополнительно решаться вопрос по предпринимателям и юридическим лицам, которые имеют право на использование льгот.

Председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов, который также возглавляет профильную рабочую группу, в свою очередь отметил, что члены рабочей группы будут внимательно следить за правоприменительной практикой уже принятых поправок, и при необходимости законы будут дополнительно совершенствоваться.