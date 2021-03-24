Экономика

Более чем на 40% выросла доля безналичной оплаты товаров в Псковской области

96,7 млн операций с использованием платежных карт по оплате товаров и услуг на сумму 64,4 млрд рублей совершено на территории Псковской области в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

По сравнению с 2019 годом количество таких операций выросло на 24,5%. Средний чек покупки по карте в 2020 году уменьшился на 6,7% и составил 670 рублей. Доля операций по оплате товаров и услуг в общем объеме безналичных транзакций выросла до 41,8%.

При этом в регионе стали реже снимать наличные с карт – количество таких транзакций сократилось на 17,6%. Всего в 2020 году совершено 10,9 млн операций по получению наличных денег в банкоматах и кассах банков на сумму 89,6 млрд рублей.

Общее количество операций с использованием платежных карт в Псковской области в 2020 году увеличилось на 18,4% и составило более 107,6 млн транзакций на сумму порядка 154 млрд рублей.

Количество действующих на территории области банковских карт за год увеличилось на 7,14% и на 1 января 2021 года составило 1 045,8 тысячи штук. Продолжается активная эмиссия платежных карт «Мир», их доля в общем объеме выросла до 34,5%.

Популярность банковских карт в качестве платежного инструмента связана, в том числе, с развитием сети по их приему. На 1 января 2021 года в регионе установлено более 17,1 тысячи электронных терминалов. Также в Псковской области работает 808 банкоматов и платежных терминалов, 82% из них - с функцией приема наличных. За 2020 год количество терминалов увеличилось на 28,9%, банкоматов – на 9%.