Оценку лесного фонда проведут в Псковской области

Меры по улучшению использования лесных ресурсов Псковской области обсудили на выездном заседании ассоциации лесопромышленников региона в Дедовичах, на базе лесозавода «Судома». В мероприятии принял участие региональный координатор проекта «Единой России» «Чистая страна», депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Участники совещания обсудили вопрос переработки древесины в Псковской области, связанный с тем, что с 1 января 2022 года вступит в силу запрет на вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины.
«Наш регион имеет приграничное положение, поэтому для нас вопрос экспорта древесины очень важен. В связи с этим принято решение провести оценку лесного фонда Псковской области», - отметил Геннадий Григорьев.
Также лесопромышленники обсудили поправки в Лесной кодекс, которые направлены на то, чтобы лесозаготовки были открытыми и прозрачными.
В частности, предполагается создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины — ее передвижение, сделки и так далее. В системе будут формироваться разрешительные документы, регистрироваться договоры по использованию лесов.
Кроме того, в качестве меры по улучшению использования лесных ресурсов Псковской области внесено предложение по привлечению инвесторов для создания производств целлюлозы, фанеры, пиломатериалов, древесных плит из отходов от лесопиления и дровяной древесины, по переработке низкосортной древесины.