Экономика

Оценку лесного фонда проведут в Псковской области

Меры по улучшению использования лесных ресурсов Псковской области обсудили на выездном заседании ассоциации лесопромышленников региона в Дедовичах, на базе лесозавода «Судома». В мероприятии принял участие региональный координатор проекта «Единой России» «Чистая страна», депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники совещания обсудили вопрос переработки древесины в Псковской области, связанный с тем, что с 1 января 2022 года вступит в силу запрет на вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины.

«Наш регион имеет приграничное положение, поэтому для нас вопрос экспорта древесины очень важен. В связи с этим принято решение провести оценку лесного фонда Псковской области», - отметил Геннадий Григорьев.

Также лесопромышленники обсудили поправки в Лесной кодекс, которые направлены на то, чтобы лесозаготовки были открытыми и прозрачными.

В частности, предполагается создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины — ее передвижение, сделки и так далее. В системе будут формироваться разрешительные документы, регистрироваться договоры по использованию лесов.

«В настоящее время в Псковской области насчитывается 128 малых лесозаготовителей. Совокупный объем экспорта в рамках лесной отрасли региона приближается к 3 млрд рублей. Поэтому на совещании внесли предложение о том, что целесообразно сначала апробировать единую информационную систему лесного комплекса в регионах с большими лесными ресурсами», - рассказал Геннадий Григорьев.

Кроме того, в качестве меры по улучшению использования лесных ресурсов Псковской области внесено предложение по привлечению инвесторов для создания производств целлюлозы, фанеры, пиломатериалов, древесных плит из отходов от лесопиления и дровяной древесины, по переработке низкосортной древесины.