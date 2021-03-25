Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
ПСБ подписал соглашение с губернатором
новые услуги для предпринимателей
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
 
 
 
ещё Экономика 25.03.2021 08:396 В Псковской области снизились зарплатные предложения 25.03.2021 13:380 Муниципалитетам Псковской области разрешили давать друг другу кредиты 25.03.2021 13:250 В Псковской области внесли первые поправки в бюджет-2021 25.03.2021 10:480 Проект по сбору монет у россиян анонсировал Центробанк 25.03.2021 10:170 Андрей Турчак предложил снять допнагрузку с бизнеса в сфере услуг 25.03.2021 08:396 В Псковской области снизились зарплатные предложения
 
 
 
Самое популярное 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 24.03.2021 12:457 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору 22.03.2021 17:075 Автобусный маршрут №11 не резиновый. Или нет? 22.03.2021 08:2310 Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат 22.03.2021 14:450 Гидрометцентр рассказал, как долго жителям Псковской области ждать весны
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Муниципалитетам Псковской области разрешили давать друг другу кредиты

25.03.2021 13:38|ПсковКомментариев: 0

Муниципальным образованиям Псковской области разрешили предоставлять друг другу кредиты. Соответствующий законопроект поддержали депутаты регионального парламента на 56-сессии 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кредит из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования может предоставляться в следующих случаях:

-  бюджетам районов из бюджетов районов;
- бюджетам городских округов из бюджетов районов;
- бюджетам городских поселений из бюджетов городских округов;
- бюджетам сельских поселений из бюджетов городских округов.

«Это актуально для нашей области», - заметила заместитель губернатора Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова. 

«Какие ставки? Или по договоренности?» - поинтересовался вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов.

«Существует ставка на федеральном уровне 0,1%», - ответила Татьяна Баринова.

«А сейчас муниципальные образования сколько должны по кредитам?» - задал второй вопрос парламентарий.

«Это где-то 220 млн, - сказала вице-губернатор. - Последние пять лет проводили две реструктуризации бюджетных кредитов, многие муниципалитеты воспользовались этим. У нас районы не закредитованы».

Предоставить бюджетный кредит можно будет на основании соответствующего обращения главы местной администрации муниципального образования. После этого будет оформляться соглашение.

Невозврат или несвоевременный возврат бюджетного кредита, неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, нарушение условий его предоставления влечет применение бюджетных мер принуждения, а также применение мер ответственности в случаях, предусмотренных законодательством России.

Законопроект в двух чтениях поддержали 39 депутатов.

Теги: #псковское областное собрание #Псковская область #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 304 человека
25.03.2021, 13:530 В Псковской области разграничили полномочия в сфере молодежной политики 25.03.2021, 13:500 Псковичей приглашают на вебинар о Стеньке Разине, каким его увидел Пушкин 25.03.2021, 13:470 Устав региона скорректировали в Псковской области 25.03.2021, 13:440 Новый детский сад «Красная шапочка» открылся в Великих Луках
25.03.2021, 13:380 Муниципалитетам Псковской области разрешили давать друг другу кредиты 25.03.2021, 13:310 Петр Алексеенко: Под «лежачего чиновника» не только коньяк, но и вода не потечет 25.03.2021, 13:280 Кошкин дом 25.03.2021, 13:270 ДТП произошло на улице Советской в Пскове
25.03.2021, 13:250 В Псковской области внесли первые поправки в бюджет-2021 25.03.2021, 13:240 Партия «Новые люди» предложила механизм компенсаций за отказ от службы в армии 25.03.2021, 13:210 Анатолий Копосов призвал усилить контроль за выдачей разрешений псковским застройщикам 25.03.2021, 13:190 Псковских студентов обучили основам самообороны
25.03.2021, 13:060 Геннадий Григорьев: Чтобы говорить о «Чистой воде», надо для начала ее не загрязнять 25.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.03.2021, 13:031 Третий десантно-штурмовой полк планируется развернуть в этом году в Пскове – Шойгу 25.03.2021, 13:020 Александр Котов призвал власти обратить внимание на водоснабжение сельских территорий
25.03.2021, 12:570 Бикташев призвал не верить шарлатанам, заявляющим о своем участии в выборах от партии «Родина» 25.03.2021, 12:530 20-летнего любителя бесплатной косметики задержали росгвардейцы в Пскове 25.03.2021, 12:510 Дмитрий Михайлов призвал полицию извиниться за задержание члена Общественной палаты 25.03.2021, 12:420 К 2022 году завершится регистрация бесхозных объектов водоснабжения в Псковской области
25.03.2021, 12:380 Почти 70 кг наркотиков изъяли в Псковской области в 2020 году 25.03.2021, 12:360 Акцию «Бессмертный полк» в этом году готовят в очном и онлайн-формате 25.03.2021, 12:301 Депутат Владимир Панченко выступил с критикой реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области 25.03.2021, 12:240 Рост тяжких преступлений наблюдается в Псковской области
25.03.2021, 12:210 Промышленное производство третьей вакцины от коронавируса начали в России 25.03.2021, 12:150 Алексей Севастьянов: Строили-строили, и теперь у нас «уникальная вода» 25.03.2021, 12:140 Россия прошла самый сложный период пандемии – Михаил Мишустин 25.03.2021, 12:083 Александр Котов призвал депутатов не углубляться в технические тонкости, в которых не разбираются
25.03.2021, 12:050 «Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией - миф или реальность? 25.03.2021, 12:032 Часть водонапорных башен снесут в Псковской области 25.03.2021, 12:000 В СберБанке назвали средний размер первоначального взноса по ипотеке 25.03.2021, 11:566 Сергей Грахов о качестве воды в Пскове: Медицинский факт — она полностью пригодна для питья
25.03.2021, 11:540 Псковичка отдала мошенникам более 300 тысяч рублей 25.03.2021, 11:470 Почти 120 млн рублей направили на реконструкцию станции очистки воды от сероводорода в Великих Луках 25.03.2021, 11:464 Александр Козловский: Праймериз - это возможность узнать о проблемах избирателей 25.03.2021, 11:400 Названы самые проблемные районы Псковской области по износу систем водоснабжения
25.03.2021, 11:260 От коронавируса в Псковской области скончались еще три человека 25.03.2021, 11:240 Строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» начнут в 2021 году 25.03.2021, 11:201 Выпускные вечера в этом году могут пройти в очном формате 25.03.2021, 11:160 Износ объектов водоснабжения в Псковской области составляет 80%
25.03.2021, 11:121 Александр Козловский примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму 25.03.2021, 11:010 Псковские курсанты всерьез займутся регби-7 25.03.2021, 10:560 Житель Дедовичского района украл молочный ликер и попал в колонию 25.03.2021, 10:480 Проект по сбору монет у россиян анонсировал Центробанк
25.03.2021, 10:420 Нетрезвого водителя остановили ночью в Островском районе 25.03.2021, 10:351 ФСБ сообщила о задержании участника нападения на псковских десантников в 2000 году 25.03.2021, 10:280 «Гайд-парк»: С чего начинается в «Родине» 25.03.2021, 10:170 Андрей Турчак предложил снять допнагрузку с бизнеса в сфере услуг
25.03.2021, 10:110 Псковский облсовпроф решил провести митинг 1 мая 25.03.2021, 10:000 Опасна ли зимняя резина летом 25.03.2021, 09:540 Псковский губернатор: Творческие сферы становятся все более привлекательными для молодежи 25.03.2021, 09:470 ГИБДД напоминает псковичам об изменении порядка приема граждан
25.03.2021, 09:272 Александр Котов поздравил работников культуры с профессиональным праздником 25.03.2021, 09:251 Около 1 млн рублей направят на обустройство пунктов полиции в Псковской области 25.03.2021, 09:186 Псковским застройщикам рекомендуют использовать стальные трубы для системы горячего водоснабжения 25.03.2021, 09:144 Митрополит Тихон прокомментировал итоги антиалкогольной кампании в России за 10 лет
25.03.2021, 09:120 Островская больница погасила долг после вмешательства прокуратуры 25.03.2021, 09:060 Три пожара произошло в Пскове за ночь 25.03.2021, 09:002 МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду 25.03.2021, 08:560 Балкон многоквартирного жилого дома горел в Великих Луках
25.03.2021, 08:511 Банк России предложил ввести наказание для телефонных мошенников 25.03.2021, 08:396 В Псковской области снизились зарплатные предложения 25.03.2021, 08:270 Николай Козловский поздравил работников культуры с профессиональным праздником 25.03.2021, 08:150 Роспотребнадзор оценил безопасность «ЭпиВакКороны»
25.03.2021, 08:001 Найденный в России деревянный идол оказался древнее Стоунхенджа 25.03.2021, 07:531 Анастасия Повторейко о появлении COVID-19: Какой же ужас испытали мы все 25.03.2021, 07:381 Россиянам рассказали о подорожании отдыха в Турции 25.03.2021, 07:260 Около 16 тысяч нарушений мер по COVID-19 выявили в Псковской области
25.03.2021, 07:160 Пропавшего в декабре мужчину с усами ищут в Псковской области 25.03.2021, 07:002 Роскомнадзор предлагает запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях 24.03.2021, 23:503 Путин рекомендовал органам власти регионов принять участие в праздновании 300-летия прокуратуры 24.03.2021, 23:390 Губернатор поручил руководству Пскова составить план-график приведения в порядок рекламных объектов
24.03.2021, 23:232 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса 24.03.2021, 23:100 Красотам Себежского края посвятили фотовыставку в Пскове 24.03.2021, 22:431 «СитиИнвестГрупп» следит за состоянием дорожных знаков в Пскове 24.03.2021, 22:360 Всероссийский форум учителей естественных наук в Псковской области объединил 200 участников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.