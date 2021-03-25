Экономика

Муниципалитетам Псковской области разрешили давать друг другу кредиты

Муниципальным образованиям Псковской области разрешили предоставлять друг другу кредиты. Соответствующий законопроект поддержали депутаты регионального парламента на 56-сессии 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кредит из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования может предоставляться в следующих случаях:

- бюджетам районов из бюджетов районов;

- бюджетам городских округов из бюджетов районов;

- бюджетам городских поселений из бюджетов городских округов;

- бюджетам сельских поселений из бюджетов городских округов.

«Это актуально для нашей области», - заметила заместитель губернатора Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова.

«Какие ставки? Или по договоренности?» - поинтересовался вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов.

«Существует ставка на федеральном уровне 0,1%», - ответила Татьяна Баринова.

«А сейчас муниципальные образования сколько должны по кредитам?» - задал второй вопрос парламентарий.

«Это где-то 220 млн, - сказала вице-губернатор. - Последние пять лет проводили две реструктуризации бюджетных кредитов, многие муниципалитеты воспользовались этим. У нас районы не закредитованы».

Предоставить бюджетный кредит можно будет на основании соответствующего обращения главы местной администрации муниципального образования. После этого будет оформляться соглашение.

Невозврат или несвоевременный возврат бюджетного кредита, неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, нарушение условий его предоставления влечет применение бюджетных мер принуждения, а также применение мер ответственности в случаях, предусмотренных законодательством России.

Законопроект в двух чтениях поддержали 39 депутатов.