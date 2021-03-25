Экономика

Сельхозпроизводители Псковской области приступили к полевым работам

Псковские сельхозтоваропроизводители приступили к полевым работам. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Как сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству, яровой сев по всем категориям хозяйств составит 43 тысяч гектар. Из них яровые зерновые и зернобобовые культуры займут 15,5 тысячи гектар, рапс 3,4 тысячи гектар, картофель 8 тысяч гектар, овощи открытого грунта 1,9 тысячи гектар и остальные 13 тысяч гектар займут кормовые культуры.

Под весенний сев сельхозпредприятия области закупили 10,6 тонн минеральных удобрений, для сортообновления закупили 160 тонн семян высоких репродукций яровых зерновых культур, вывезли 158 тысяч тонн органических удобрений.