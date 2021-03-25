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Экономика

На рынке «Нива» увеличили количество бесплатных мест для продукции огородников

25.03.2021 19:28|ПсковКомментариев: 0

Обновленный дачный рынок оборудовали на территории торговой ярмарки «Нива». Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков.

Напомним, ранее на этом месте стоял ангар, рассчитанный на 50 бесплатных торговых мест. На обновленной площадке свою продукцию смогут реализовывать 100 дачников и огородников.

Прежний торговый павильон был демонтирован минувшей осенью. Руководство «Нивы» пообещало к началу нового дачного сезона обновить дачный рынок» и расширить число бесплатных торговых мест, что и было сделано.

В зимний период, когда наблюдается спад сезонной торговли, на территории «дачного рынка» планируется заливать каток.

Павел Волков также пояснил, почему бесплатные торговые места для дачников и огородников оборудованы на открытом пространстве, а не под крышей, как раньше. «По новому законодательству, если ты торгуешь под крышей, ты должен использовать контрольно-кассовое оборудование. Если торгуешь со стола, то можно торговать без него. В данном случае речь идет о социальной торговле, поскольку у многих бабушек, живущих в основном за счет дачного урожая, нет лишних денег на кассовое оборудование», - пояснил замглавы администрации.

Теги: #торговля #рынок Нива
Источник: Псковская Лента Новостей
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