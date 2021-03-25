Экономика

Около 100 млн рублей поступило в бюджет Пскова

Заседание комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы состоялось в четверг, 25 марта, под председательством депутата Григория Стороненкова. Об этом Псковской Ленте Носовстей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Участники комитета рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Так, в связи с дополнительным финансированием доходы на 2021 год увеличиваются на сумму около 100 млн рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов.

84 млн рублей будет направлено на модернизацию системы теплоснабжения и водоснабжения. Остальная часть – на обустройство доступа маломобильных групп населения в подъезд жилого дома по улице Рокоссовского, 11, на оплату капремонта системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в школе №1, на оплату переходящего контракта на благоустройство территории общего пользования – парка между улицей Труда и проспектом Энтузиастов.

А также средства направят на оплату налогов по земле и имуществу в связи с вводом в эксплуатацию пристройки к саду №25 на 80 мест, а также на содержание дошкольного отделения инженерно-лингвистической гимназии.

Кроме того, предусмотрены средства на оплату работ по строительству детского сада на 120 мест по улице Коммунальной, 56 и на приобретение оборудования для детской игровой площадки по предложениям многодетных семей, имеющих 10 и более детей в возрасте до 18 лет.

Помимо этого, увеличиваются бюджетные ассигнования на предоставление субсидии УК «Микрорайон 2+» на возмещение части расходов по капремонту общего имущества МКД по улице Розы Люксембург, 30, а также на строительство второго пускового комплекса I очереди водозабора для Пскова.

В ходе комитета парламентарии проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Напомним, за счет средств городского бюджета 514,9 тысячи рублей планируется направить на разработку проектно-сметной документации на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Естественно-математического лицея №20.

118 тысяч рублей - на разработку проектно-сметной документации по объекту «Обустройство доступа маломобильным группам населения внутри подъезда до площадки первого этажа в жилом доме по улице Юности, 1 и Юбилейной, 40 А.