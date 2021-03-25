Экономика

Эффект от искусственного интеллекта в Сбербанке оценивают в 80-85 млрд рублей

Экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке в 2021 году может составить 80-85 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«‎У нас чистый операционный доход (от использования искусственного интеллекта - ред.) в этом году – 145 млрд рублей, из которых чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд рублей», - цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка от использования ИИ составила порядка 90 млрд рублей, превысив прогнозируемый ранее уровень в 56 млрд рублей.